В России сертифицированы пять новых автобрендов Autonews.ru: в РФ представлены 5 новых брендов и 7 автоновинок

Москва23 мая Вести.С начала года в России прошли сертификацию пять автомобильных брендов. Ключевые события российского автопрома описал сайт Autonews.ru.

Уже летом стартует продажа машин возрожденного бренда Volga. Покупателям предложат сразу три модели, выпускаемые в Нижнем Новгороде. Это будут кроссоверы Volga К40 и Volga K50, а также бизнес-седан Volga C50. Первые автомобили возрожденной "Волги" выпустят лимитированной серией First Edition. На спецверсию будут указывать таблички в салоне машины. Уже в продаже кроссовер Tenet T4L.

Модель доступна в двух версиях по цене от 2 259 000 руб. По стоимости новинка сопоставима с Lada Vesta SW Cross сравнивает цены издание

На АвтоВАЗе готовится сборка тысячи Lada Niva Travel с обивкой салона из натуральной кожи. АвтоВАЗ намерен представить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) 3 июня обновленную Lada Niva Legend (ВАЗ-2121 "Нива"). Также тольяттинский автогигант уже начал поставлять дилерам коммерческие автомобили SKM M7, Цена на них начинается от 2 миллионов 263 тысяч рублей. А в сентябре на АвтоВАЗе начнут собирать Lada Azimut.

Одобрение типа транспортного средства (ООТС) получил Deepal S05. Автомобиль в стиле Porsche будет конкурировать в России с кроссовером Haval F7. А в июне 2026 года свой дизельный вариант внедорожника 212 привезет в РФ BAW. Ряд моделей BAW собирались на "Автоторе" в Калининграде.

Кроме того, в Шушарах будет собираться кроссовер Jeland J6. Двигатели для него будут поступать с завода в Калуге. А в апреле уже была запущена сборка в Шушарах кроссовера D-класса Esteo MX.