Первый тестовый автомобиль российской марки Jeland собрали на заводе в Шушарах

Москва16 апр Вести.Холдинг "АГР" показал первый автомобиль Jeland, сделанный в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Российская газета".

Тестовой моделью стал компактный кроссовер Jeland J6.

Это финальный этап подготовки предприятия к запуску производства полного цикла сказано в публикации

Цех сборки, где собирают Jeland, полностью модернизирован. На площадке демонтировано старое оборудование, установлены новые фундаменты, переоборудованы инженерные сети и смонтирована современная конвейерная система.

Сборочное производство организовано на базе 88 рабочих станций и пяти конвейерных линий. Процесс охватывает полный цикл - от установки элементов интерьера и остекления до технологических испытаний.

В настоящее время продолжается доналадка оборудования и отработка производственных режимов.