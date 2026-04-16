Москва16 апрВести.Холдинг "АГР" показал первый автомобиль Jeland, сделанный в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Российская газета".
Тестовой моделью стал компактный кроссовер Jeland J6.
Это финальный этап подготовки предприятия к запуску производства полного цикласказано в публикации
Цех сборки, где собирают Jeland, полностью модернизирован. На площадке демонтировано старое оборудование, установлены новые фундаменты, переоборудованы инженерные сети и смонтирована современная конвейерная система.
Сборочное производство организовано на базе 88 рабочих станций и пяти конвейерных линий. Процесс охватывает полный цикл - от установки элементов интерьера и остекления до технологических испытаний.
В настоящее время продолжается доналадка оборудования и отработка производственных режимов.