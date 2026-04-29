Ведомости: китайские автомобили Exeed будут собирать в петербургских Шушарах Сборку автомобилей Exeed перенесут из Подмосковья в петербургские Шушары

Москва29 апр Вести.Производство автомобилей китайского бренда Exeed в России, которые сейчас собирают на бывшем заводе Mercedes в Московской области, планируется перенести на площадку холдинга АГР в Санкт-Петербург, на завод в Шушарах, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пять разных источников.

По данным издания, сейчас владельцы бренда Exeed создают с АГР совместное предприятие.

Собеседник в крупном дилерском холдинге пояснил, что создаваемое СП рассматривает площадку в Шушарах как основное направление для локализации бренда в РФ пишут "Ведомости"

Завод в Шушарах изначально принадлежал компании General Motors, позднее был выкуплен Hyundai, а после ухода корейской компании перешел к АГР.

Что же касается завода Mercedes в подмосковном Есипове мощностью 20 тысяч автомобилей в год, на нем может начаться производство коммерческой техники китайского бренда Foton.