Москва29 апрВести.Производство автомобилей китайского бренда Exeed в России, которые сейчас собирают на бывшем заводе Mercedes в Московской области, планируется перенести на площадку холдинга АГР в Санкт-Петербург, на завод в Шушарах, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пять разных источников.
По данным издания, сейчас владельцы бренда Exeed создают с АГР совместное предприятие.
Собеседник в крупном дилерском холдинге пояснил, что создаваемое СП рассматривает площадку в Шушарах как основное направление для локализации бренда в РФпишут "Ведомости"
Завод в Шушарах изначально принадлежал компании General Motors, позднее был выкуплен Hyundai, а после ухода корейской компании перешел к АГР.
Что же касается завода Mercedes в подмосковном Есипове мощностью 20 тысяч автомобилей в год, на нем может начаться производство коммерческой техники китайского бренда Foton.