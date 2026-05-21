В Шушарах начали собирать премиальный внедорожник Esteo MX На автозаводе в Шушарах стартовала сборка премиум-внедорожника Esteo MX

Москва21 мая Вести.21 мая на экс-заводе GM в Шушарах началось производство среднеразмерного внедорожника под брендом Esteo. Сборка организована по полному циклу на бывшем заводе General Motors.

Производство организовано "АГР Холдингом" (АГР) совместно с китайской компанией Defetoo.

Esteo MX, первая модель нового российского премиального бренда, запущена в производство полного цикла на высокотехнологичном заводе холдинга "АГР" в Шушарах проинформировала пресс-служба АГР

Полноприводный автомобиль оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 197 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Дорожный просвет авто составит 210 миллиметров.

Старт продаж запланирован на лето 2026 года добавили в пресс-службе

Характерную для классических внедорожников массивность должны замаскировать и визуально облегчить пропорции машины и мягкие линии кузова. Длина MX составляет 4775 миллиметра, ширина – 1890, а высота – 1725 при колесной базе 2800 миллиметров. Салон внедорожника отвечает концепции "технологичного комфорта". На передней панели машины установлены сразу три независимых друг от друга дисплея. Два из них с диагональю 15,6 дюйма предназначены водителю, один – с диагональю 12,3 и отдельным bluetooth – пассажиру.

"АГР Холдинг" анонсировал появление в России нового автомобильного бренда в конце апреля этого года. Название Esteo отражают основные ценности бренда – "Эстетика" (Esthetics), "Статус" (Status), "Технологии" (Technologies), "Эмоции" (Emotions), "Опережение" (Outrun), отмечается на официальном сайте бренда. Ранее АГР организовало сборку машин под брендами Tenet и Jeland. Первый кроссовер Jeland был собран на заводе в Ленинградской области в марте этого года.