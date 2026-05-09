Senat представил фото нового седана 900, который будет выпускаться в Петербурге На сайте Senat появились первые фото нового седана 900

Москва9 мая Вести.На бывшем заводе Toyota в Шушарах бренд Senat начнет выпуск своего первого седана. Это будет Senat 900.

Первые фотографии новой модели опубликованы на официальном сайте автобренда.

Официальная премьера SENAT 900 состоится 4 июня 2026 года в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2026 сообщается в анонсе на сайте

На сайте утверждается, что "Senat 900 – больше, чем автомобиль". Также на сайте запущен счетчик обратного отсчета до премьеры. 9 мая в 14 часов по московскому времени он прошел отметку в 26 суток.

В основе полноприводного Senat 900 лежит китайская платформа для Hongqi H6 с продольно расположенным 3-литровым бензиновым двигателем V6. Модель позиционируется как "новый стандарт представительского класса".

Двигатель в 326 лошадиных сил с механическим нагнетателем обеспечивает машине разгон до ста километров в час за 6,5 секунды. Крутящий момент составляет 450 Нм. Машины будут оборудованы пневматической подвеской с регулируемым дорожным просветом, а также 8-ступенчатой гидромеханической АКП.

В интерьере преобладают дерево и натуральная кожа. Передние кресла снабжены электрорегулировками, системой вентиляции, подогрева и массажа. Для пассажиров второго ряда предусмотрен откидной столик и раздельный климат-контроль.

В России модели Hongqi H6 и Hongqi H9 получили определение – "китайский Rolls-Royce".