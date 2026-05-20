Москва20 мая Вести.Компания Tenet объявила о старте продаж нового кроссовера T4L. Цена автомобиля будет начинаться от 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "АГР холдинга".

Уточняется, что T4L получил турбированный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил. Он идет вместе с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

С 22 мая в дилерской сети Tenet начинаются продажи новой модели Tenet T4L. Новинка будет доступна в комплектациях "Актив" и "Прайм" по цене от 2259000 рублей заявили в пресс-службе

12 мая "АГР холдинг" сообщил, что на заводе в Калуге запущен полный цикл сборки T4L. Кроме того, автопроизводитель добавил, что новый кроссовер создан с учетом российских дорожных и климатических условий. В частности, днище и скрытые полости автомобиля обработаны воском, антикоррозионными материалами, имеется антигравийная защита и установлена шумоизоляция.