Москва11 апр Вести.Две популярные в России модели китайский автоконцерн Geely адаптировал к повышению утильсбора. Это кроссовер Atlas и седан Preface, поясняет журнал "За рулем".

Кроссовер обзавелся переднеприводной версией с полуторалитровым мотором мощностью в 147 лошадиных сил и роботизированной семиступенчатой коробкой передач. При аналогичном оснащении в комплектации "Люкс" такой Atlas стоит 3,45 миллиона рублей. Версия с двухлитровым 200-сильным мотором обходилась в 3,76 миллиона. Такие машины еще можно встретить у дилеров, но все они произведены и ввезены в РФ еще до начала действия повышенного налога на утилизацию.

Цена понизилась на 310 тысяч рублей утверждают дилеры марки

150 лошадей теперь под капотом вместо двухсот и у седана Preface. При этом на седан ставится двухлитровый турбомотор, который создает крутящий момент в прежние 325 Ньютон-метров. Эксперты считают, что мотор "задавлен" настройками программного обеспечения, и вернуть ему прежнюю мощность можно с помощью перепрошивки.

Preface в новой версии стоит от 3,33 миллиона до 3,43 миллиона рублей. Седаны прежней генерации до введения утильсбора обходились покупателям в 3,36 миллиона.

Седан Preface интересен еще и тем, что на его базе сейчас создается новая "Волга", которая будет выпускаться в Нижнем Новгороде. Volga C50 уже официально представлена в России. Переднеприводная легковушка будет иметь бензиновый двухлитровый турбомотор мощностью 150 или 200 лошадиных сил, семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя мокрыми сцеплениями, зимний пакет, адаптивный круиз-контроль, систему автоподтормаживания и помощник по удержанию автомобиля в полосе. Также автомобиль будет комплектоваться LED-оптикой и фирменной решеткой радиатора с китовым усом.