Автоэксперт Кадаков назвал четыре различия между Volga K50 и Monjaro

Автоэксперт перечислил четыре отличия между новой Volga и старым Monjaro Автоэксперт Кадаков назвал четыре различия между Volga K50 и Monjaro

Москва6 июн Вести.Выпускаемый в Нижнем Новгороде кроссовер Volga K50 от своего китайского прообраза Geely Monjaro отличается четырьмя деталями. Об этом рассказал автоэксперт Максим Кадаков. Среди них увеличенный бачок омывателя, обивка сидений, возможность интеграции со смартфонами на Android и Apple, а также иными комплектациями.

Объем омывательного бачка на машине российской сборки увеличен с четырех до пяти литров, пояснил главный редактор журнала "За рулем". Второе отличие, интеграция через Android Auto и Apple Carplay. У Geely Monjaro такая функция появилась лишь пару лет назад.

Материал обивок сидений на Volga K50 – экокожа вместо алькантары обратил внимание Максим Кадаков

Российский автопроизводитель ранее назвал цены на кроссовер Volga K50. Машина длиной 4770 мм была оценена в 4 миллиона 199 тысяч рублей. Monjaro китайского бренда стоит без учета скидок минимум 4 599 990 рублей.

Кроссовер нижегородского производства получил полный привод, пятиступенчатую коробку-автомат и двухлитровый 238-сильный турбомотор. Продажи Volga K50 стартуют с 19 июня 2026 года.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал семь российских деталей, которые используются при сборке кроссоверов Tenet. Это руль, система "ЭРА-ГЛОНАСС", лобовое и боковые стекла, топливные баки, выхлопная система, поршни двигателя и свечи зажигания. Также на калужском автозаводе, где ранее собирали модели Volkswagen, проводится сварка и окраска кузовов.