Москва19 июн Вести.Дилерские центры в России запустили продажи трех новых автомобилей возрожденной марки Volga, которые полностью готовы к использованию в российских дорожных и погодных условиях. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Известно, что на рынке представлены три модели – кроссоверы К50, К40 и седан С50.

В официальных дилерских центрах стартовали продажи нового модельного ряда Volga, а также объявлены цены говорится в сообщении

Стоимость флагманского полноприводного кроссовера K50 начинается от 4,2 миллиона рублей. Среднеразмерный К40 можно приобрести по цене от 2,7 миллиона рублей. Цены на седан бизнес-класса С50 стартуют от 2,9 миллиона рублей. Уточняется, что для каждой модели доступны три комплектации.

Ранее пресс-служба бренда Volga сообщила об официальном старте продажи машин, запланированном на июнь 2026 года.

Кроссовер К50 презентовали на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня.