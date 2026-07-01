Москва1 июл Вести.В сегменте среднеразмерных кроссоверов за последнее время произошло немало интересных событий - появились новые модели от известных марок и даже возродился очень известный в нашей стране бренд. В интервью ИС "Вести" автожурналист, блогер Иван Зенкевич сравнил три свежих среднеразмерных авто, официально представленных в России.

По его словам, среднеразмерные кроссоверы переживают ренессанс. Три таких автомобиля: бюджетный, обновленный и возрожденный вышли на российский рынок - Changan CS75 Pro, Haval F7 и Volga K50.

Первый автомобиль - Changan CS75 Pro штурмует бюджетный сегмент. 1,5-литровый турбомотор на 181 л.с., передний привод, семиступенчатый робот. Главный козырь – семиместный салон уже в начальной комплектации. Минус – полного привода нет и не предвидится.

В списке стандартного оснащения: парктроник по кругу и камера на 360 градусов. Зимние опции, адаптивный круиз, видеорегистратор, климат-контроль. Цена стартует от 2 865 000 рублей рассказал автоэксперт

Вторая из представленных моделей - Haval F7 – тульская сборка, обновленный мотор под Евро-6.

Мощность не изменилась, все те же 150 лошадиных сил и 1,5 л объема, но изменился крутящий момент и время разгона. Привод передней коробки, семиступенчатый робот. В стартовой версии будет задний парктроник, круговая камера, пакет подогревов, двухзонный климат, цена 2 999 000 рублей отметил Зенкевич

И третий автомобиль- Volga K50 – возрождение легенды. На деле – рестайлинговый Geely Monjaro, но с российским шильдиком.

Это новичок — среднеразмерный кроссовер К-50 от возрожденного бренда "Волга". Под капотом двухлитровый турбомотор отдачи 238 лошадиных сил. Привод полный, коробка - восьмиступенчатый автомат в базе. Панорамная крыша с люком, адаптивный круиз, теплые опции, вентиляция и массаж водительского кресла, трехзонный климат. Цена – от 4 199 000 рублей. Слегка доступнее китайского прототипа при той же начинке пояснил эксперт

По его словам, уже сейчас понятно, что в дальнейшем локализованных моделей будет становиться все больше, а импортным все труднее будет с ними конкурировать, а пока соперничество продолжается.

Ранее глава "Автостата" Сергей Целиков сообщил, что за четыре месяца текущего года в России было продано 53,4 тысячи новых автомобилей глобальных брендов, не включая российские, китайские и белорусские марки. По его данным, продажи в этом сегменте выросли на 136% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля рынка достигла 14%.