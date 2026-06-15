"Автостат": новые авто Hongqi, Avior и Jetour стали доступнее в России

В России подешевели новые автомобили трех марок "Автостат": новые авто Hongqi, Avior и Jetour стали доступнее в России

Москва15 июн Вести.В первой половине июня (с 1 по 15 июня) четыре автомобильных бренда, представленных на российском рынке, скорректировали цены на свою продукцию. Об этом сообщает агентство "Автостат".

Так, премиум-бренд Hongqi сделал седан H6 доступнее на 161 тысячу — 231 тысячу рублей. Другой седан — H9 — подорожал на 10 тысяч рублей. Стоимость кроссовера HS3 увеличилась на 20–60 тысяч рублей, а HS5 — на 29–99 тысяч рублей.

Кроссовер Jetour Dashing подешевел в июне на 50 тысяч рублей.

Доступнее — на целых 310 тысяч рублей — стал и автомобиль Avior V90.

Стоимость кроссовера "Москвич 3" выросла на 15 тысяч рублей в начальной комплектации "Стандарт".

Ранее в "Автостате" сообщили, что продажи подержанных легковушек в апреле выросли на 6,4% — до 542,2 тысячи машин, если сравнивать с тем же периодом 2025 года.