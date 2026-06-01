Шесть автобрендов пересмотрели цены на машины в России в мае Lada, Hongqi, Jaecoo, Omoda, Solaris и VGV изменили стоимость автомобилей

Москва1 июн Вести.Шесть автомобильных брендов скорректировали рекомендованные розничные цены на новые машины в России в мае 2026 года. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные сайта "Цена Авто".

Изменения затронули как российские, так и китайские марки. Большинство корректировок произошло в первой половине месяца, тогда как во второй цены пересмотрел только один производитель.

В первой половине месяца (с 1 по 15 мая) процесс ценовых корректировок коснулся пяти марок – Hongqi, Jaecoo, Omoda, Solaris и VGV говорится в сообщении

Во второй половине мая стоимость автомобилей изменила только Lada. Фургоны Lada Granta почти во всех модификациях подорожали на 51 тысячу рублей, что соответствует росту на 3,3–3,4%. Бортовая платформа на базе Granta прибавила в цене 48 тысяч рублей, или 3,2–3,3%.

Ранее были названы самые аварийные автомобили в России с начала 2026 года. Так, самой аварийной маркой стала Lada. На машины российского бренда пришлись 19,4% всех дорожно-транспортных происшествий.