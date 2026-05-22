Названы самые аварийные автомобили 2026 года в России Страховщики раскрыли рейтинг самых аварийных автомобилей года в РФ

Москва22 мая Вести.Названы самые аварийные автомобили с начала 2026 года. Такой рейтинг составили, а затем раскрыли российские страховые компании. В него вошли самые аварийные модели и автобренды, сообщает AutoNews.ru.

Самой аварийной маркой автомобилей в России с начала 2025 года стала Lada. На машины российского бренда пришлись 19,4% всех дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Далее топ-5 выглядит так: Kia (13,8%), Hyundai (12,2%), Toyota (11,9%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen с долей в 9,9%.

Среди конкретных моделей чаще всего в авариях оказываются Geely Emgrand, Kia K5 и Exeed LX, а также Mitsubishi Lancer, Opel Astra и Lada Granta добавляют страховщики

Рейтинги страховых компаний по аварийности могут быть либо близкими друг к другу, либо совершенно не совпадать. Это зависит от доли машин бюджетного и премиум-сегмента, которые компания страхует. У ряда компаний лидером антирейтинга стал Geely, а Lada заняла лишь девятое место. Еще одна страховая считает самыми аварийными брендами Mitsubishi и Opel, которые сменили у нее прошлогодних лидеров - Chery и Haval. Одна из страховых организаций назвала своим лидером аварийности "Москвич".

Общее в антирейтингах в том, что в аварии чаще всего попадали машины 2024 года выпуска, а также то, что в ДТП чаще попадают мужчины. На долю сильного пола приходится 72,9% всех аварий.

Наибольшее число аварий зафиксировано в Москве и Подмосковье – 26,9% от общего числа ДТП. Это очень высокий показатель среди российских регионов. И "лидерство" этих регионов подтверждается антирейтингами 2022 года. Затем следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,4%), Краснодарский край (4,6%), Нижегородская область (4%) и Татарстан (3,9%).

Ранее при оценке аварийности страховщики предложили учитывать средний пробег авто.