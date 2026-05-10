Страховщики назвали пять самых аварийных брендов в России в начале 2026 года

Москва10 мая Вести.Российские страховые компании подвели итоги первого квартала 2026 года. Они составили топ-5 автобрендов, продукция которых чаще других попадает в аварии.

Лидерами по аварийности стали автомобили Lada. На них приходится 13% всех ДТП.

С начала года выросла частота аварий с участием автомобилей китайского производства и повысилась доля женщин среди виновников ДТП отмечается в документах "Страхового дома ВСК"

Второе место по аварийности заняла Toyota с 11%. При этом отмечается, что аварийность японской марки выросла почти на 3% по сравнению с 2025 годом. На третью позицию вышла Kia с долей 7%, против 5,2% год назад. В топ-5 также вошли Hyundai (7% против прошлогодних 6,1%) и Nissan (5%).

Причиной примерно 18% ДТП стали корпоративные автомобили, включая машины такси и каршеринга.

Свое присутствие в аварийном антирейтинге увеличили китайские производители. Если в прошлом году на китайские бренды приходилось 7% аварий, то сейчас их доля в ДТП выросла до 9%. Пятая доля среди попавших в ДТП "китайцев" приходится на Chery (1,8% всех ДТП), затем следуют Haval и Geely.

В исследовании страховой компании отмечается, что чаще всего ДТП провоцируют водители-мужчины. Они ответственны за 77% всех дорожно-транспортных происшествий. Но в начале этого года женщины стали попадать в аварии чаще. В 2025 году 83% дорожных аварий происходило по вине водителей-мужчин.

Почти треть ДТП с дорогими иномарками приходится на обладателей Mercedes-Benz. Чаще опасно рискуют на дороге также владельцы премиальных BMW (23%) и Audi (17%).

В РФ также растет статистика ДТП с участием электросамокатов. А самым аварийный периодом в Москве является время с 16:00 до 19:00.