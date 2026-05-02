Водители из Перми и Иркутска обращаются за страховками реже всего

Страховщик назвал регионы с самыми аккуратными водителями Водители из Перми и Иркутска обращаются за страховками реже всего

Москва2 мая Вести.Меньше всего страховых случаев в первом квартале 2026 года происходило на дорогах Перми, Иркутска, Томска и Ленинградской области, приводит РИА Новости данные страхового дома ВСК.

… среди крупных регионов России самые аккуратные водители проживают в Перми, Иркутске – на них пришлось по 0,9% всех обращений за указанный период, в Томске - 0,7% обращений и Ленинградской области - 0,5% обращений отметили в агентстве

Лидируют по числу обращений Москва (8% обращений), Московская область (6,5%) и Краснодар (6%), а также Новосибирская область (4,7%), Татарстан (3,2%), Ростовская область (3%).

Чаще всего в ДТП попадают владельцы LADA (13% случаев), Toyota (11%), Kia (7%), Hyundai (7%) и Nissan (5%).