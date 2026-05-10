Москва10 мая Вести.На долю мотоциклистов приходится всего порядка 0,11% от общего числа аварий, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя страхового дома ВСК.

Доля страховых событий по ОСАГО, связанных с мотоциклами, остается невысокой, по данным страхового дома ВСК, на них приходится около 0,11% от общего числа. Наибольшее количество обращений по мототехнике фиксируется в Краснодарском крае – на регион приходится больше четверти таких страховых случаев отметили в сообщении

Еще около 10% от всех ДТП с мототранспортом фиксируют в Новосибирской области, 7% приходится на столицу, в Санкт-Петербурге и Тюменской области происходит по 5% таких аварий, еще 4% регистрируют в Алтайском крае.