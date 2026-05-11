Москва11 мая Вести.Российские байкеры весной и летом ездят аккуратно, пик аварийности с их участием приходится на осень, сообщил РИА Новости представитель страхового дома ВСК.

Пик убыточности по мотоциклам приходится на осень - 28% страховых событий в сентябре, 25% в октябре. Весна и лето - относительно спокойный сезон: например, с марта по май происходит не более 10% страховых случаев, а с июня по август - суммарно 21% отметили там

При этом 34% обращений приходится на водителей в возрасте 30-39 лет, байкеры от 40 до 49 лет становятся участниками ДТП в 26% случаев, а молодежь до 30 лет – только в 14%.