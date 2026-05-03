Москва3 маяВести.Наиболее распространенными травмами в летний период времени являются травмы, полученные при использовании велосипедов или самокатов. Об этом ИС "Вести" сообщил и. о. руководителя Флагманского центра НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Роман Кузнецов.
Безусловно, есть различия [в характере травм]. Зимой мы видим травмы лыжников. А лето — это время самокатов и доставщиков, травмы из-за велосипедов и иных средств индивидуальной мобильностисказал врач
При этом по времени суток тоже медики отследили характерную особенность потока пациентов.
Утром чуть меньше поток пациентов, к вечеру город разгоняетсядобавил он
Флагманский центр НИИ Склифосовского начал работу с 2023 года, 7-этажный комплекс оснащен оборудованием экспертного класса для проведения различных видов диагностики.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев предложил заставить кикшеринги отвечать за ДТП с самокатами.