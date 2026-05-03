Врач Кузнецов рассказал о различии травм пациентов зимой и летом

Врач рассказал о самых частых травмах, которые получают россияне летом Врач Кузнецов рассказал о различии травм пациентов зимой и летом

Москва3 мая Вести.Наиболее распространенными травмами в летний период времени являются травмы, полученные при использовании велосипедов или самокатов. Об этом ИС "Вести" сообщил и. о. руководителя Флагманского центра НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Роман Кузнецов.

Безусловно, есть различия [в характере травм]. Зимой мы видим травмы лыжников. А лето — это время самокатов и доставщиков, травмы из-за велосипедов и иных средств индивидуальной мобильности сказал врач

При этом по времени суток тоже медики отследили характерную особенность потока пациентов.

Утром чуть меньше поток пациентов, к вечеру город разгоняется добавил он

Флагманский центр НИИ Склифосовского начал работу с 2023 года, 7-этажный комплекс оснащен оборудованием экспертного класса для проведения различных видов диагностики.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев предложил заставить кикшеринги отвечать за ДТП с самокатами.