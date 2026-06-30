В ГИБДД сообщили, что на 12% увеличилось число наездов на самокатчиков Число наездов на самокатчиков выросло на 12%

Москва30 июн Вести.Число наездов на электросамокатчиков на перекрестках с января по май текущего года выросло на 12,4 процента по сравнению с прошлым годом и составило 227, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Приводится статистика, касающаяся средств индивидуальной мобильности (СИМ) — это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие устройства с двигателем.

Число пострадавших в авариях с наездами СИМ выросло на 16,5 процента говорится в публикации

При этом на 75 процентов уменьшилось число тех, кто получил несовместимые с жизнью травмы (всего было зафиксировано два случая). Отмечается, что общее количество ДТП с электросамокатами за пять месяцев увеличилось более чем на 30 процентов и достигло 1160.

Ранее в Москве автомобиль сбил двух несовершеннолетних, пересекавших дорогу в неположенном месте. Сообщалось также, что на улице Большая Грузинская в Москве водитель электросамоката сбил 9-летнюю девочку-пешехода.