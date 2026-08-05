Москва5 авгВести.Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего самокатчика. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы в мессенджере MAX.
Установлено, что подросток 2012 года рождения на улице Михайловка ехал по тротуару на электросамокате мощностью 350 Вт, не имея права управления.
Самокатчик столкнулся с машиной, выезжающей с прилегающей территории.
Установление причин дорожной аварии и обстоятельств передачи права управления электросамокатом подростку на контроле в прокуратуреотмечается в сообщении
Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение.