Ребенок на самокате получил травмы после столкновения с машиной в Москве

В Москве ребенок на самокате столкнулся с машиной, его доставили в медучреждение Ребенок на самокате получил травмы после столкновения с машиной в Москве

Москва5 авг Вести.Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего самокатчика. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы в мессенджере MAX.

Установлено, что подросток 2012 года рождения на улице Михайловка ехал по тротуару на электросамокате мощностью 350 Вт, не имея права управления.

Самокатчик столкнулся с машиной, выезжающей с прилегающей территории.

Установление причин дорожной аварии и обстоятельств передачи права управления электросамокатом подростку на контроле в прокуратуре отмечается в сообщении

Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение.