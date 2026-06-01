Москва1 июнВести.Столичная Госавтоинспекция проводит административное расследование по факту ДТП со скутером, в котором пострадали трое несовершеннолетних. Подробности сообщает канал Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по столице в MAX.
Авария произошла 31 мая в 15.14 в районе дома 12 по Святоозерской улице. 17-летний водитель электроскутера с пассажирами двигался по полосе встречного движения. Поворачивая налево на запрещающий сигнал светофора, он столкнулся с автомобилем "Москвич".
В результате столкновения пострадали несовершеннолетние водитель и двое пассажиров скутераговорится в сообщении
Административные материалы в соответствии со статьями КоАП РФ составлены на мать 17-летнего водителя электроскутера.