В Москве трое подростков пострадали при столкновении скутера с автомобилем

По факту ДТП со скутером в Москве проводится проверка ГИБДД

Москва1 июн Вести.Столичная Госавтоинспекция проводит административное расследование по факту ДТП со скутером, в котором пострадали трое несовершеннолетних. Подробности сообщает канал Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по столице в MAX.

Авария произошла 31 мая в 15.14 в районе дома 12 по Святоозерской улице. 17-летний водитель электроскутера с пассажирами двигался по полосе встречного движения. Поворачивая налево на запрещающий сигнал светофора, он столкнулся с автомобилем "Москвич".

В результате столкновения пострадали несовершеннолетние водитель и двое пассажиров скутера говорится в сообщении

Административные материалы в соответствии со статьями КоАП РФ составлены на мать 17-летнего водителя электроскутера.