В Люберцах подросток на электросамокате сбил 4-летнего ребенка, СК возбудил дело

Москва26 мая Вести.Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту наезда подростка на электросамокате на 4-летнего ребенка в городском округе Люберцы. Об этом сообщил Следком РФ в мессенджере MAX.

По информации, которая прозвучала в эфире федерального телеканала, пострадавший получил различные травмы.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области уже возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Ярославу Яковлеву отчитаться о промежуточных итогах расследования и выявленных деталях произошедшего.

говорится в публикации Следкома

Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.