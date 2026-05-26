Москва26 маяВести.Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту наезда подростка на электросамокате на 4-летнего ребенка в городском округе Люберцы. Об этом сообщил Следком РФ в мессенджере MAX.
По информации, которая прозвучала в эфире федерального телеканала, пострадавший получил различные травмы.
Следственные органы ГСУ СК России по Московской области уже возбудили уголовное дело по факту случившегося.
Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Ярославу Яковлеву отчитаться о промежуточных итогах расследования и выявленных деталях произошедшего.
Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.