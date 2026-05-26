В Санкт-Петербурге самокатчик сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Москва26 мая Вести.В Санкт-Петербурге гражданин иностранного государства на электросамокате сбил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Парашютной улице. Мужчина скрылся с места происшествия, но позже его задержали. Об этом сообщило ГСУ СК России по городу в мессенджере MAX.

Пострадавшему школьнику оказали медицинскую помощь.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования этого уголовного дела.