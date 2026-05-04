В Петербурге задержали мужчину, перевозившего ребенка на заднем сиденье скутера

В Петербурге задержали мужчину, который вез ребенка на заднем сиденье скутера В Петербурге задержали мужчину, перевозившего ребенка на заднем сиденье скутера

Москва4 мая Вести.В Санкт-Петербурге задержали и привлекли к ответственности мужчину, который перевозил маленького ребенка на заднем сиденье электроскутера. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушение было выявлено правоохранителями в ходе мониторинга сети. Согласно распространяющимся кадрам, мужчина вез ребенка, который находился на заденем сиденье транспортного средства без шлема, по Невскому проспекту.

Инспекторы оперативно установили место проживания нарушителя. Мужчина задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства… Он неоднократно нарушал правила дорожного движения и перевозил на скутере двух детей в возрасте трех и пяти лет говорится в сообщении, опубликованном в канале Волк в мессенджере MAX

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по статьями 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), 12.23 (Нарушение правил перевозки людей), 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).

Электроскутер изъят.