Москва29 маяВести.Сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга задержали мужчину, который перевозил своих малолетних детей на заднем сиденье электроскутера, сообщает пресс-центр МВД России.
Полицейские установили, что 33-летний мужчина перевозил на своих дочерей в возрасте 6 и 9 лет по Вознесенскому проспекту. Его действия создавали реальную угрозу для жизни и здоровья малолетнихрассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк
Правонарушителя доставили в отдел полиции, в отношении него были составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ.
Электроскутер изъят и помещен на спецстоянку.