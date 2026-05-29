В Петербурге задержали мужчину, который вез своих дочек на электроскутере

Москва29 мая Вести.Сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга задержали мужчину, который перевозил своих малолетних детей на заднем сиденье электроскутера, сообщает пресс-центр МВД России.

Полицейские установили, что 33-летний мужчина перевозил на своих дочерей в возрасте 6 и 9 лет по Вознесенскому проспекту. Его действия создавали реальную угрозу для жизни и здоровья малолетних рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк

Правонарушителя доставили в отдел полиции, в отношении него были составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ.

Электроскутер изъят и помещен на спецстоянку.