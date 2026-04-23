В Санкт-Петербурге полиция ищет мотоциклиста, который вез маленького ребенка без шлема и другой защиты. Об этом сообщает Госавтоинспекция по городу и Ленинградской области.
Поводом для проверки стало видео, оказавшееся в распоряжении ведомства. Правоохранители установили, что речь идет о нарушении правил перевозки.
На кадрах видно, как водитель мототранспорта перевозит несовершеннолетнего ребенка на заднем сиденье мотоцикла. При этом сам водитель использует мотоэкипировку, а ребенок перевозится без шлема и какой-либо защиты… Сотрудники полиции устанавливают личность водителяговорится в Telegram-канале ведомства
Детали и все обстоятельства случившегося выясняются. Нарушителю может грозить административный штраф.