В Петербурге полиция ищет байкера, который катал ребенка без шлема

В Петербурге ищут мотоциклиста, который вез ребенка без шлема В Петербурге полиция ищет байкера, который катал ребенка без шлема

Москва23 апр Вести.В Санкт-Петербурге полиция ищет мотоциклиста, который вез маленького ребенка без шлема и другой защиты. Об этом сообщает Госавтоинспекция по городу и Ленинградской области.

Поводом для проверки стало видео, оказавшееся в распоряжении ведомства. Правоохранители установили, что речь идет о нарушении правил перевозки.

На кадрах видно, как водитель мототранспорта перевозит несовершеннолетнего ребенка на заднем сиденье мотоцикла. При этом сам водитель использует мотоэкипировку, а ребенок перевозится без шлема и какой-либо защиты… Сотрудники полиции устанавливают личность водителя говорится в Telegram-канале ведомства

Детали и все обстоятельства случившегося выясняются. Нарушителю может грозить административный штраф.