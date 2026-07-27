В Петербурге оштрафовали мужчину, который прицепил коляску с ребенком к самокату

В Петербурге привлекли к ответственности мужчину, буксирующего коляску самокатом В Петербурге оштрафовали мужчину, который прицепил коляску с ребенком к самокату

Москва27 июл Вести.В Санкт-Петербурге правоохранители привлекли к ответственности мужчину, который прицепил детскую коляску к самокату. Ему назначен штраф за нарушение правил дорожного движения пешеходом. Об этом сообщает Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу и Ленинградской области.

О необычном способе передвижения силовикам стало известно в ходе мониторинга социальных сетей. Сотрудники оперативно установили личность нарушителя.

Вопиющий случай. Один из любителей "быстрой езды" на СИМ решил превратить электросамокат в буксир... для детской коляски с ребенком! Подобные "лайфхаки" — это не креатив, а преступная беспечность… Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ говорится в Telegram-канале ведомства

Указанная статья предусматривает штраф до полутора тысяч рублей.