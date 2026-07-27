Москва27 июлВести.В Санкт-Петербурге правоохранители привлекли к ответственности мужчину, который прицепил детскую коляску к самокату. Ему назначен штраф за нарушение правил дорожного движения пешеходом. Об этом сообщает Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу и Ленинградской области.
О необычном способе передвижения силовикам стало известно в ходе мониторинга социальных сетей. Сотрудники оперативно установили личность нарушителя.
Вопиющий случай. Один из любителей "быстрой езды" на СИМ решил превратить электросамокат в буксир... для детской коляски с ребенком! Подобные "лайфхаки" — это не креатив, а преступная беспечность… Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФговорится в Telegram-канале ведомства
Указанная статья предусматривает штраф до полутора тысяч рублей.