В Петербурге привлекли к ответственности водителя, помешавшего проезду скорой

В Петербурге водителя, не пропустившего скорую, привлекли к ответственности В Петербурге привлекли к ответственности водителя, помешавшего проезду скорой

Москва20 июн Вести.В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, который помешал проезду скорой помощи. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

Информация о нарушителе появилась 20 июня в соцсетях. На видео водитель на Hyundai заблокировал проезд карете скорой помощи.

Сотрудникам Госавтоинспекции удалось оперативно установить личность нарушителя.

С 46-летним мужчиной проведена профилактическая беседа, а также он привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ говорится в сообщении

Водитель принес извинения. По статье о непредоставлении преимущества в движении предусмотрен штраф в размере от 7 500 до 10 000 рублей либо лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.