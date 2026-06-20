Москва20 июнВести.В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, который помешал проезду скорой помощи. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.
Информация о нарушителе появилась 20 июня в соцсетях. На видео водитель на Hyundai заблокировал проезд карете скорой помощи.
Сотрудникам Госавтоинспекции удалось оперативно установить личность нарушителя.
С 46-летним мужчиной проведена профилактическая беседа, а также он привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФговорится в сообщении
Водитель принес извинения. По статье о непредоставлении преимущества в движении предусмотрен штраф в размере от 7 500 до 10 000 рублей либо лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.