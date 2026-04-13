Возбуждено дело против водителя BMW за опасный дрифт в центре Петербурга

Москва13 апр Вести.В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали водителя BMW, который в дневное время на магистрали с оживленным движением устроил опасный дрифт. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел 8 апреля около 4.00 у дома № 64 на улице Гороховой в Центральном районе северной столицы и попал на камеры наблюдения.

Водитель автомобиля марки BMW, совершив опасный занос транспортного средства, создал реальную угрозу безопасности дорожного движения и поспешил покинуть место происшествия говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В отношении автомобилиста составлены административные протоколы о нарушении Правил дорожного движения и возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ, которая предполагает наказание за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

Решается вопрос о лишении водителя прав на управление автомобилем.