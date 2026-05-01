В ДТП в Петербурге пострадали четыре человека, в том числе фельдшеры скорой

В Петербурге столкнулись скорая и легковушка, пострадали четыре человека В ДТП в Петербурге пострадали четыре человека, в том числе фельдшеры скорой

Москва1 мая Вести.В Санкт-Петербурге столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль Volkswagen, четыре человека получили травмы различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД России.

Авария произошла днем 1 мая у дома №1 по Волхонскому шоссе в Московском районе города.

В результате ДТП 43-летний водитель иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии, его 20-летняя пассажирка – в состоянии средней тяжести. Две женщины-фельдшера 48 и 43 лет, получили легкие травмы.

Проверку по факту аварии проводит полиция Московского района Санкт-Петербурга.