После ДТП со скорой в Петербурге, где пострадали 4 человека, начата проверка В Петербурге скорая столкнулась с легковушкой, полиция проводит проверку

Москва2 мая Вести.В Петербурге полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля, в котором были травмированы 4 человека. Об этом сообщает региональный главк МВД в своем Telegram-канале.

Авария произошла днем 1 мая на Волхонском шоссе.

Произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и автомобиля Volkswagen под управлением 43-летнего водителя говорится в публикации петербургской полиции

В результате ДТП водитель иномарки был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его пассажир, 20-летняя женщина, госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Два фельдшера – женщины 48 и 43 лет – получили легкие травмы.