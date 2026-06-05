Москва5 июнВести.В Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи, в результате чего травмы получила фельдшер медицинской бригады. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
Авария случилась 4 июня около 22.00 на 49 км автодороги А-104. Предварительно установлено, что столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик марки DAF.
В результате ДТП пострадала фельдшер 2000 г. р., она была доставлена в медицинское учреждениеуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства и причины автоаварии.