Машина скорой помощи попала в ДТП в Подмосковье, травмирован фельдшер

В Подмосковье в результате ДТП с машиной скорой помощи пострадала фельдшер Машина скорой помощи попала в ДТП в Подмосковье, травмирован фельдшер

Москва5 июн Вести.В Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи, в результате чего травмы получила фельдшер медицинской бригады. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Авария случилась 4 июня около 22.00 на 49 км автодороги А-104. Предварительно установлено, что столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик марки DAF.

В результате ДТП пострадала фельдшер 2000 г. р., она была доставлена в медицинское учреждение уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства и причины автоаварии.