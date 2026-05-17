Москва17 маяВести.Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля. О его последствиях сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в дневное время перед съездом на КАД. При столкновении машин пострадал пациент, который находился в скорой.
Его (пациента – Прим. ред.) состояние уточняетсяотмечается в сообщении
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.