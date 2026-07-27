В Петербурге возбудили дело после нападения неизвестного на бригаду скорой

Неизвестный открыл стрельбу по машине скорой помощи в Петербурге В Петербурге возбудили дело после нападения неизвестного на бригаду скорой

Москва27 июл Вести.В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения мужчины на бригаду скорой помощи во дворе одного из домов. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

Инцидент произошел 27 июля на улице Валдайская в поселке Шушары.

Предварительно установлено, что 27 июля фигурант не смог разъехаться с машиной скорой медицинской помощи во дворе одного из домов на улице Валдайской в поселке Шушары. При этом во время конфликта он использовал сигнальный пистолет и нанес удар кулаком в лицо водителю скорой медицинской помощи пояснили в СК

Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Решается вопрос об избрании меры ему меры пресечения.