Москва27 июлВести.В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения мужчины на бригаду скорой помощи во дворе одного из домов. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.
Инцидент произошел 27 июля на улице Валдайская в поселке Шушары.
Предварительно установлено, что 27 июля фигурант не смог разъехаться с машиной скорой медицинской помощи во дворе одного из домов на улице Валдайской в поселке Шушары. При этом во время конфликта он использовал сигнальный пистолет и нанес удар кулаком в лицо водителю скорой медицинской помощипояснили в СК
Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Решается вопрос об избрании меры ему меры пресечения.