Сотрудники скорой помощи в Петербурге пострадали от нападения 20-летнего юноши

Задержан юноша, напавший на сотрудников скорой помощи в Петербурге Сотрудники скорой помощи в Петербурге пострадали от нападения 20-летнего юноши

Москва8 авг Вести.В Петербурге полицейские задержали напавшего на сотрудников скорой помощи, сообщает региональный главк МВД в MAX.

Сигнал об этом происшествии в доме на Бронетанковой улице в Красном Селе поступил в полицию Красносельского района днем 7 августа. Прибывшие по вызову правоохранители задержали 20-летнего местного жителя.

Установлено, что в результате внезапно возникшей ссоры он нанес телесные повреждения 35-летнему фельдшеру и 62-летнему водителю скорой говорится в публикации

После нападения пострадавшие обратились в медучреждение и в удовлетворительном состоянии были отпущены, уточнили в полицейском ведомстве.

Злоумышленника отправили в специальное помещение для задержанных лиц. В его отношении составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.