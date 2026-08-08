Москва8 авгВести.В Петербурге полицейские задержали напавшего на сотрудников скорой помощи, сообщает региональный главк МВД в MAX.
Сигнал об этом происшествии в доме на Бронетанковой улице в Красном Селе поступил в полицию Красносельского района днем 7 августа. Прибывшие по вызову правоохранители задержали 20-летнего местного жителя.
Установлено, что в результате внезапно возникшей ссоры он нанес телесные повреждения 35-летнему фельдшеру и 62-летнему водителю скоройговорится в публикации
После нападения пострадавшие обратились в медучреждение и в удовлетворительном состоянии были отпущены, уточнили в полицейском ведомстве.
Злоумышленника отправили в специальное помещение для задержанных лиц. В его отношении составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.