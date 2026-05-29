Москва29 маяВести.В Санкт-Петербурге задержали двоих парней, которые избили случайного прохожего во дворе дома 3 по Транспортному переулку. Об этом сообщается в Telegram-канале управление МВД России по городу.
В полицию обратился сам 18-летний пострадавший. Он сообщил, что это произошло 10 мая около десяти часов вечера.
28 мая в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра "Э" ГУ МВД были установлены и задержаны по местам фактического проживания двое 18-летних хулигановговорится в сообщении МВД
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).