Москва29 мая Вести.В Санкт-Петербурге задержали двоих парней, которые избили случайного прохожего во дворе дома 3 по Транспортному переулку. Об этом сообщается в Telegram-канале управление МВД России по городу.

В полицию обратился сам 18-летний пострадавший. Он сообщил, что это произошло 10 мая около десяти часов вечера.

28 мая в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра "Э" ГУ МВД были установлены и задержаны по местам фактического проживания двое 18-летних хулиганов говорится в сообщении МВД

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).