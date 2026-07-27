Полиция начала проверку после нападения мужчины на фельдшера скорой в Энгельсе

Мужчина напал на фельдшера скорой помощи в Энгельсе Полиция начала проверку после нападения мужчины на фельдшера скорой в Энгельсе

Москва27 июл Вести.В Энгельсе 50-летний мужчина напал на медика скорой помощи, прибывшего на вызов. Правоохранители проводят проверку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Инцидент произошел в ночь на 27 июля, понедельник. От рук агрессивного гражданина пострадал фельдшер 1987 года рождения.

В Энгельсе по факту нанесения телесных повреждений работнику скорой медицинской помощи полицейские проводят проверку… По предварительным данным, для оказания помощи медики были вызваны по адресу на улице Ломоносова. Находящийся возле одного из домов 50-летний местный житель в ходе осмотра нанес удар рукой в область грудной клетки медработника говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.