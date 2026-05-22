В Орске муж поступившей в больницу с побоями пациентки ударил по лицу медсестру

В Орске муж поступившей в больницу с побоями пациентки ударил по лицу медсестру В Орске муж поступившей в больницу с побоями пациентки ударил по лицу медсестру

Москва22 мая Вести.В Орске муж пациентки, поступившей в городскую больницу с побоями, ударил по лицу медицинскую сестру. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Инцидент произошел 3 мая в приемном отделении стационара на ул. Новосибирской, 117. Как уточняется, после поступления пострадавшей в больницу и ее оформления медики начали оказывать ей необходимую помощь.

Не в приемные часы в учреждение пришел муж пострадавшей женщины. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Он агрессивно требовал немедленно пустить его к супруге, нецензурно выражался в адрес персонала. Мужчина ногой открыл дверь в помещение, подошел к медицинской сестре и ударил ее по лицу говорится в сообщении, опубликованном сообществе пресс-службы во "Вконтакте"

Сотрудники незамедлительно вызвали полицию и охрану, однако агрессор успел скрыться. Женщина позднее написала заявление.