Уголовное дело возбуждено после нападения на врача поликлиники в Улан-Удэ

В Улан-Удэ семейная пара напала на врача в поликлинике, возбуждено дело Уголовное дело возбуждено после нападения на врача поликлиники в Улан-Удэ

Москва14 июл Вести.В Улан-Удэ супружеская пара устроила потасовку в кабинете врача поликлиники №1, после которой медику потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Бурятии.

Следователем СК возбуждено уголовное дело по информации из социальных медиа о нападении на врача в поликлинике… В настоящее время организованы следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности инцидента рассказал глава региона Алексей Цыденов. По его словам, мужчина и женщина ворвались к специалисту во время приема другого пациента, причем, речь идет о гинекологе, потребовали немедленно выдать им справку, а после глава семьи применил силу.

На просьбы покинуть кабинет проявили агрессию. Дело дошло до рукоприкладства. Врачу понадобилась медицинская помощь, а дебоширы покинули медучреждение рассказал Цыденов в мессенджере МАХ

По данным следственных органов, во время конфликта врач упала и ударилась головой о стену.