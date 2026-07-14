Москва14 июлВести.В Улан-Удэ супружеская пара устроила потасовку в кабинете врача поликлиники №1, после которой медику потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Бурятии.
Следователем СК возбуждено уголовное дело по информации из социальных медиа о нападении на врача в поликлинике… В настоящее время организованы следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшегоговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробности инцидента рассказал глава региона Алексей Цыденов. По его словам, мужчина и женщина ворвались к специалисту во время приема другого пациента, причем, речь идет о гинекологе, потребовали немедленно выдать им справку, а после глава семьи применил силу.
На просьбы покинуть кабинет проявили агрессию. Дело дошло до рукоприкладства. Врачу понадобилась медицинская помощь, а дебоширы покинули медучреждениерассказал Цыденов в мессенджере МАХ
По данным следственных органов, во время конфликта врач упала и ударилась головой о стену.