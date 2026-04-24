В Симферополе возбудят уголовное дело после нападения пациентки на врача

Москва24 апр Вести.Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении пациентки на врача в одной из симферопольских больниц. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Информация о правонарушении была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что одна из пациенток, обратившаяся за медпомощью, вела себя агрессивно, а на замечание, сделанное ей заведующим отделением больницы, женщина применила физическую силу.

Медработнику были причинены травмы лица… Терентьев поручил возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство), установить все обстоятельства происшествия и события, ему предшествующие, дав правовую оценку действиям фигурантки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Неправомерные действия женщины были пресечены сотрудниками Росгвардии.