Дело о хулиганстве возбуждено после скандала приезжей в стоматологии в Приморье

После нападения приезжей на стоматолога в Приморье возбуждено дело Дело о хулиганстве возбуждено после скандала приезжей в стоматологии в Приморье

Москва3 июн Вести.Уголовное дело о хулиганстве возбуждено во Владивостоке после того, как приезжая набросилась на стоматолога с угрозами. Об этом сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

Возбуждено уголовное дело в отношении приезжей гражданки. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Следственные органы также намерены проверить законность пребывания женщины на территории России.

Инцидент произошел 24 мая 2026 года в одной из стоматологических клиник города. Отмечается, что фигурантка нецензурно выражалась в адрес врача, высказывала угрозы и замахнулась на медика.