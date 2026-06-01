В Уссурийске начата проверка по факту избиения несовершеннолетнего

Москва1 июн Вести.В городе Уссурийске Приморского края правоохранительные органы проводят проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Об этом УМВД России по региону сообщает в MAX.

Проверочные мероприятия были организованы после того, как в дежурную часть полиции поступило заявление местной жительницы о причинении телесных повреждений ее несовершеннолетнему сыну.

Личность и местонахождение гражданина, причинившего телесные повреждения несовершеннолетнему, установлена. 19-летний местный житель опрошен, своей причастности к инциденту не отрицает говорится в сообщении

Пострадавшего осмотрел врач Бюро судебно-медицинских экспертиз. В настоящее время потерпевший проходит лечение. Запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий.