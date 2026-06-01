Москва1 июнВести.В городе Уссурийске Приморского края правоохранительные органы проводят проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Об этом УМВД России по региону сообщает в MAX.
Проверочные мероприятия были организованы после того, как в дежурную часть полиции поступило заявление местной жительницы о причинении телесных повреждений ее несовершеннолетнему сыну.
Личность и местонахождение гражданина, причинившего телесные повреждения несовершеннолетнему, установлена. 19-летний местный житель опрошен, своей причастности к инциденту не отрицаетговорится в сообщении
Пострадавшего осмотрел врач Бюро судебно-медицинских экспертиз. В настоящее время потерпевший проходит лечение. Запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий.