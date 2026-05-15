Москва15 маяВести.В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, он обвиняется в хулиганстве, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
По версии следствия, вечером 28 декабря 2025 года обвиняемый у супермаркета на улице Светланской во Владивостоке с другим соучастником вступил в конфликт с сотрудником магазина, сделавшим им замечание. Соучастник ударил потерпевшего ногой в живот, обвиняемый продемонстрировал складной нож, замахнулся им на потерпевшего и угрожал применением насилия.
Уголовное дело направлено в судотмечается в сообщении
В отношении несовершеннолетнего и его родителей организована профилактическая работа.