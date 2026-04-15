Москва15 апр Вести.В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, зверски избившего сверстника, сообщает региональный главк СК России.

Дело было возбуждено по статье о хулиганстве.

Следствием установлено, что 29 января текущего года фигурант, находясь в сквере в Чурилово, используя малозначительный повод, причинил 15-летнему знакомому не менее 50 ударов по голове и туловищу, распылил перцовый газ из аэрозольного пистолета в лицо мальчику и демонстрировал нож