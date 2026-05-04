В Челябинске компания молодых людей напала на двух мужчин, возбуждено дело В Челябинске компания молодых людей избила 2 мужчин, возбуждено уголовное дело

Москва4 мая Вести.В Челябинске компания молодых людей, среди которых были 15-летний и 18 летний юноши, избила двух мужчин, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия, либо группой лиц). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, ночью 24 февраля 15-летний и 18-летний местные жители, а также иные неустановленные лица, около одного из домов по проспекту Победы из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок напали на двоих мужчин и избили их руками и ногами. Кроме того, неустановленное лицо продемонстрировало одному из пострадавших предмет, внешне схожий с ножом.

По данному факту … возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)… Для выполнения необходимых следственных действий и розыскных мероприятий, в том числе направленных на установление всех участников конфликта, создана следственно-оперативная группа говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Отмечается также, что в целях защиты от противоправных действий фигурантов потерпевший пытался скрыться на автомобиле, принадлежащем одному из нападавших. По данному факту также организовано проведение проверки по факту неправомерного завладения транспортным средством.

Расследование продолжается.