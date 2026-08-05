В Челябинске в массовом конфликте с применением оружия пострадали 5 человек

В массовом конфликте в Челябинске пострадали пять человек, в том числе дети В Челябинске в массовом конфликте с применением оружия пострадали 5 человек

Москва5 авг Вести.В центре Челябинска в районе памятника им. В.И. Курчатова произошел массовый конфликт с применением оружия. Об этом сообщили в СУ СК России по региону в мессенджере MAX.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий с участием несовершеннолетних.

В результате произошедшего 18-летний участник с ножевыми ранениями в области нижних конечностей, а также ожоговыми повреждениями от ракетницы доставлен в медицинское учреждение отмечается в сообщении

Также пострадали еще четыре человека в возрасте 16, 17 и 19 лет. У одного парня похитили телефон и наушники.

Правоохранители устанавливают всех участников происшествия.