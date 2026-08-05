Москва5 авгВести.В центре Челябинска в районе памятника им. В.И. Курчатова произошел массовый конфликт с применением оружия. Об этом сообщили в СУ СК России по региону в мессенджере MAX.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий с участием несовершеннолетних.
В результате произошедшего 18-летний участник с ножевыми ранениями в области нижних конечностей, а также ожоговыми повреждениями от ракетницы доставлен в медицинское учреждениеотмечается в сообщении
Также пострадали еще четыре человека в возрасте 16, 17 и 19 лет. У одного парня похитили телефон и наушники.
Правоохранители устанавливают всех участников происшествия.