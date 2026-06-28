Автомобили Niva столкнулись на трассе Тюбук – Кыштым, пострадали 6 человек

Шесть человек пострадали при столкновении внедорожников в Челябинской области Автомобили Niva столкнулись на трассе Тюбук – Кыштым, пострадали 6 человек

Москва28 июн Вести.Шесть человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюбук – Кыштым в Челябинской области, сообщили в региональном ГУ МВД России.

По данным ведомства, столкнулись два автомобиля Chevrolet Niva. ДТП произошло после того, как водитель 1988 года рождения выехал на полосу встречного движения.

Оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение говорится в заявлении ГУ МВД России по Челябинской области, опубликованном в MAX

Кроме того, медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам столкнувшихся транспортных средств.

В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства инцидента.