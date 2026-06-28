Москва28 июнВести.Шесть человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюбук – Кыштым в Челябинской области, сообщили в региональном ГУ МВД России.
По данным ведомства, столкнулись два автомобиля Chevrolet Niva. ДТП произошло после того, как водитель 1988 года рождения выехал на полосу встречного движения.
Оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждениеговорится в заявлении ГУ МВД России по Челябинской области, опубликованном в MAX
Кроме того, медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам столкнувшихся транспортных средств.
В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства инцидента.