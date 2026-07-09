5 человек пострадали в ДТП с участием замгубернатора Курской области Чепика

В ДТП с участием замгубернатора Чепика под Курском пострадали 5 человек 5 человек пострадали в ДТП с участием замгубернатора Курской области Чепика

Москва9 июл Вести.Днем 9 июля на автодороге Конышевка - Макаро-Петровское произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД в MAX.

По предварительным данным, инцидент произошел в 14.40 по московскому времени.

Произошло столкновение автомобилей Daewoo Nexia под управлением водителя 2008 г.р., … и встречного автомобиля Toyota под управлением водителя 1995 г.р. сказано в сообщении

После этого южнокорейский автомобиль столкнулся Chevrolet, который следовал за Toyota.

В результате аварии пострадали пять человек: водитель и несовершеннолетняя пассажирка, 2011 года рождения, Daewoo Nexia были доставлены в больницу. Другой пассажир автомобиля Daewoo, водитель и женщина-пассажир Chevrolet получили травмы. Медики оказали им помощь на месте.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой правоохранители выяснят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям участников ДТП.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Курской области и МВД, Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota, в котором находился первый замгубернатора Александр Чепик.