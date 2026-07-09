Хинштейн прокомментировал ДТП с участием своего заместителя Чепика

Хинштейн рассказал о ДТП с участием своего первого заместителя Хинштейн прокомментировал ДТП с участием своего заместителя Чепика

Москва9 июл Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал подробности о смертельной аварии в Конышевском районе с участием своего первого заместителя Александра Чепика.

Жертвой аварии стала 15-летняя девушка Ангелина. Предварительно, автомобиль, где находилась погибшая, вылетел на встречку.

Отмечается, что за рулем машины был брат Ангелины, он не справился с управлением.

Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя другими, в одной из которых в качестве пассажира находился мой первый заместитель Александр Чепик. Девушка получила очень серьезные травмы отметил Хинштейн в мессенджере MAX

Также пострадали брат погибшей и два сотрудника районной газеты. Сотрудники отпущены на амбулаторное лечение.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Семье погибшей будет оказана поддержка.