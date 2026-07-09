Глава правительства Курской области Чепик попал в аварию Председатель правительства Курской области Чепик пострадал в ДТП

Москва9 июл Вести.Председатель правительства Курской области Александр Чепик попал в автомобильную аварию, он получил травмы, сообщает Mash в мессенджере MAX.

По его данным, ДТП произошло, когда Чепик направлялся с рабочей поездкой в Конышевский район.

В конце января в аварию попал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он получил переломы бедренной кости, трех ребер и двух поперечных отростков позвонка. Реабилитация проводилась в Москве. Пока Хинштейн лечился, обязанности главы региона исполнял Чепик.